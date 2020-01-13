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MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Transferi açmak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz"
6 saat önce
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklaması ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:58 Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklaması ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
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