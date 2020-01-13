MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Yapılandırma spor kulüplerinin kurtulması için çok önemli" - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Başkanı Mert: 'Yapılandırma spor kulüplerinin kurtulması için çok önemli' - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Yapılandırma spor kulüplerinin kurtulması için çok önemli"

7 saat önce

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklaması ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklaması ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

MKE Ankaragücü Başkanı Mert: Yapılandırma spor kulüplerinin kurtulması için çok önemli

MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:45 Kaynak: AA
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