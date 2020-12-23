MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk edecek

Rakibini son olarak 13 Şubat 2011'de Ankara'da 1-0 yenen sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 resmi maçta 5 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Teknik direktör Fuat Çapa 'nın yerine getirilen Mustafa Dalcı yönetiminde ilk iki maçını kaybettikten sonra çıkışa geçen sarı-lacivertliler, son 3 karşılaşmada 7 puan aldı.

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