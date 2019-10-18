Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

33 dakika önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman yaklaşık yarım saat sürdü.

Antrenmana sakatlıkları süren Oscar Scarione, Hector Canteros ve Cebrail Karayel katılmadı.

Milli takımdan dönen Jamaikalı golcü Dever Orgill de idmanda yer aldı.

Isınma hareketleri ve kültür fizik hareketleriyle başlayan idman 6'ya 2 pas ortada top kapmacayla devam etti. Sonrasında sprint çalışması yapan oyuncular pas çalışmasıyla idmanı bitirdi.

Sarı-lacivertli futbolcular çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Beştepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:20 Kaynak: AA
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