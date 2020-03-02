MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tam süre alan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcuların ise antrenmana dinamik ısınma ile başladığı, yapılan pas çalışmasının ardından, ana bölümde taktiksel dayanıklılık çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Sakatlığı düzelen Tiago Pinto'nun sağlık ekibinin gözetimi altında kontrollü bir şekilde çalışmalara başladığı kaydedildi.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Milos Stanojevic, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Antrenmanı, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Sarı-lacivertli takım Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 15 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda toplanacak
Kanal İstanbul için ilk ihale 26 Mart'ta yapılacak Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'u keşfe çıktı Cagliari, Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 20:11:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]