Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından kale arkası tribününden sahaya atlayarak Beşiktaşlı oyunculara saldıran Berkay Ö., (20) hakkında çıkarıldığı mahkemece, 'Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakma' kararı çıktı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dün akşam Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Beşiktaş rakibini 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın bitmesiyle birlikte saha bir anda karıştı. Sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolculara doğru koşup uçan tekme attı.

JOSEF SALDIRGANI YERE DÜŞÜRDÜ

Futbolculardan Josef de Souza ise o anlarda saldırganı tutarak yere fırlattı, tüm futbolcular şahsın üzerine gitti. Güvenlik güçleri saldırganı daha sonra alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise Josef De Souza'ya taraftar ile münakaşa etmesinden dolayı kırmızı kart ile cezalandırdı. Bu karar sosyal medyanın ve futbolcuların tepkisini çekti.