Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü bilet fiyatlarında düzenleme yaptı
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MKE Ankaragücü bilet fiyatlarında düzenleme yaptı

41 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda, taraftarlardan Ankara'da oynanacak müsabakalardaki bilet fiyatlarının yüksekliği ve yeniden düzenlenmesi yönünde talep oluştu.

MKE Ankaragücü bilet fiyatlarında düzenleme yaptı, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda, taraftarlardan Ankara'da oynanacak müsabakalardaki bilet fiyatlarının yüksekliği ve yeniden düzenlenmesi yönünde talep oluştu.


Açıklamada, "12. adam olarak, deplasmanda ve sahamızda takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızın bu talebi, yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş olup, bilet fiyatlarında indirime gidilmesi hususunda karar alınmıştır." denildi.


Uygulanacak yeni bilet fiyatları şöyle:


Kuzey tribün (Kale arkası): 30 TL


Güney tribün (Kale arkası): 30 TL


Doğu tribün (Maraton): 40 TL


Batı tribün (Sağ ve Sol Kapalı): 50 TL


VIP tribün: 150 TL


Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:45 
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