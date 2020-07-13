MKE Ankaragücü bir ilki yaşadı! İbrahim Üzülmez... - Son Dakika

MKE Ankaragücü bir ilki yaşadı! İbrahim Üzülmez...

Başkent ekibi, Eryaman Stadı'nda oynanan maçı Oscar Scarione'nin 62. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Başkent ekibi, Eryaman Stadı'nda oynanan maçı Oscar Scarione'nin 62. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

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İbrahim Üzülmez ile 4. maçına çıkan başkent ekibi, genç teknik adam yönetiminde ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.


MKE Ankaragücü, 28. haftada Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırarak göreve İbrahim Üzülmez'i getirmişti.


Üzülmez'in takımın başında yer aldığı ilk maçta deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.


Göztepe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen başkent temsilcisi,dün Ankara'da Galatasaray'ı 1-0 yenerek puanını 29'a yükseltti ve kümede kalma


umudunu son iki haftaya taşıdı.


MKE Ankaragücü, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını arasından sonra ligde ilk kez üç puanla tanıştı. Galatasaray maçı öncesi son galibiyetini 26. haftada Çaykur Rizespor karşısında elde eden sarı-lacivertli ekip, böylece 5 maç sonra kazandı.


İbrahim Üzülmez, Oscar Scarione, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:03 

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü bir ilki yaşadı! İbrahim Üzülmez... - Son Dakika Spor
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