MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa karşılaşmasında tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise pas çalışmasının ardından ana bölümde taktiksel dayanıklılık idmanı yaptığı ifade edildi.

Kasımpaşa karşılaşmasında omzundan sakatlanan kaleci Korcan Çelikay ile hafif sakatlıkları bulunan Michal Pazdan ve Dever Orgill, antrenmana katılmadı.

MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:46 Kaynak: AA
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