Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır
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MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır

1 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan başkent ekibi, son bölümde yarım sahada taktik çalışması gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü'nde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 17.00'de başlayacak.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:24 Kaynak: AA
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