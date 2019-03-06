Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti

Mke Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti

33 dakika önce

Karşılaşmanın hasılatı, kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarlarının ailelerine verilecek İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü - Bursaspor maçının başlama saati değiştirildi.

Mke Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti, System.String[]
Karşılaşmanın hasılatı, kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarlarının ailelerine verilecek 

İSTANBUL/ DHA

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü - Bursaspor maçının başlama saati değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Antalyaspor deplasman maçı dönüşü meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarlarının ailelerine bu maçın hasılatının verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuru üzerine, karşılaşmanın saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:06 Kaynak: DHA

Bursaspor, MKE Ankaragücü, Spor
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