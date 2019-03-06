Mke Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti
33 dakika önce
Karşılaşmanın hasılatı, kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarlarının ailelerine verilecek İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü - Bursaspor maçının başlama saati değiştirildi.
Karşılaşmanın hasılatı, kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü
taraftarlarının ailelerine verilecek
İSTANBUL/ DHA
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü - Bursaspor
maçının başlama saati değiştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu
'ndan (TFF
) yapılan açıklamaya göre; Antalyaspor
deplasman maçı dönüşü meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarlarının ailelerine bu maçın hasılatının verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuru üzerine, karşılaşmanın saat 19.00'da Eryaman
Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:06 Kaynak: DHA
Akhisarspor'da Takımı Birbirine Katan Josue Kadro Dışı Bırakıldı
Beşiktaş, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
6 Mart 2019, Balık Burcu Yeniayı Burçları Nasıl Etkileyecek?
Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız