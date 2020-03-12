MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs önlemi - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs önlemi

7 saat önce

- MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs önlemi Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs riskine karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

- MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs önlemi

ANKARA - Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs riskine karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Yarın akşam MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oyananacak maça ev sahipliği yapacak olan Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs riskine karşı tedbir amaçlı dezenfektan ve sterilizasyon çalışması yapıldı.

Seyfettin Aslan: "Oynanacak maçı izlemek için gelecek seyirciler gönül rahatlığı ile gelebilirler"

Çalışmaları yerinde takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Koronavirüs gündeme geldiği günden bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimizi 2 katına çıkarttık. Yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak olan Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçta 10- 15 bin seyircinin beklenildiği söylendi. Bizde halkın yoğun olarak kullanacağı bir alanı, özellikle kapalı alanın daha fazla olması nedeniyle dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirelim istedik. Stat yetkilileri ile görüşüp bütün personelimizi buraya yönlendirdik ve bütün işlemleri tamamlayacağız. Oynanacak maçı izlemek için gelecek seyirciler gönül rahatlığı ile gelebilirler. Özellikle tuvaletler olmak üzere, soyunma odaları, koridorların tamamını elden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs önlemi

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:07 Kaynak: İHA
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