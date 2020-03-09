MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

25 dakika önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın ana bölümünde taktiksel dayanıklılık üzerine çalışıldı. Dar alanda top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı soğuma hareketleri ile tamamladı.

MKE Ankaragücü'nde hafif sakatlığı bulunan Tiago Pinto, sağlık ekibinin gözetimi altında kontrollü bir şekilde çalıştı.

Antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Bu arada, antrenman öncesi futbolcular ve kulüp başkanı Fatih Mert, kesilen pastayla Dever Orgill'in doğum gününü kutladı.

Öte yandan, Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın biletleri bugün satışa sunuldu.

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Türk ve Rus askeri heyetleri 10 Mart'ta Ankara'da bir araya gelecek Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Galatasaray antrenmanında Adem Büyük sakatlandı

Son Dakika Haberleri
16:42 Fransa Ligue 1'e 1000 seyirci sınırlaması getirildi!
16:37 Nogay Futbol Ligi 8. sezonu başladı
16:30 ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun MVP'si TOFAŞ'tan Williams
16:26 Trabzonspor'dan Gaziantep FK maçı için 'kural hatası' başvurusu - (YENİDEN)
16:25 Satrançta Şampiyon Menteşe Belediyespor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:43:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]