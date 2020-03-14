MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından - Ünal Karaman

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada iyi futbol oynadıklarına dikkati çekerek, "Farklı bir kimliğe bürünmeye çalışan, geçen hafta ve bu haftaki mücadeleye baktığımızda futbol oynamaya çalışan bir takımımız var. Ama özellikle sezonun ilk yarısında oynanan maçlarda dahil olmak üzere duran toplarda sıkıntı yaşıyoruz. Yeterince uzun boylu futbolcularımız olmasına rağmen. Maçın başındaki iki duran top zor duruma düşürdü. Çevirebilir miydik? Evet. Pozisyonumuzda vardı ama maç kazanmamız için biraz daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

"İnşallah bu süreç içerisinde bu mağlubiyetten dersler alacağız." diyen Karaman gerek oyun gerekse de skor olarak gelecek haftalarda daha iyi futbol oynamaya çalışacaklarını söyledi.

Karaman, şampiyonluk yolundaki Trabzonspor'un başından düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un başına geçmesiyle ilgili düşüncesiyle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Öncelikle biz insan hizmet ediyoruz. Ben insanı hiçbir zaman için bir bölümde kategorize etmedim. Şampiyonluğu oynayan kadroya verdiğim emekle, küme düşme potasındaki takıma vereceğim emek arasında hiçbir fark yok. Olması gerekiyorsa ekstra, farklı motivasyon içerisinde olmam gerekecek şekilde mevcut takımıma olmam gerekiyor. Tabi ki insan içerisinde bu hep var. Hep mücadele edeceğiz. Bu mücadele içerisinde bazen zirve kovalarken bazende buralarda mücadele eden camiaya ve oyunculara rehberlik etmeye çalışacağım. Bulunduğum durumdan bir şikayetim yok. Ben kavga adamıyım. Kavganın içerisinde olacağım. Asla korkan geri duran bir insan değilim. Hayatımın her evresinde mücadele ederek bir noktaya geldim. O gün öyleydi bugünün şartları böyle. Biz orada da bir camianın hayallerine hitap etmeye çalışıyorduk. Burada da bir camianın hayallerine cevap vermeye gayret göstereceğiz. Ünal yine aynı Ünal. Oradaki Ünal ile buradakinin arasında hiç bir fark yok. Sadece vermiş olduğumuz mücadelenin hedefi farklılaştı. Ama aynı samimiyetle aynı gayretle Türk gençliğine hizmet etmeye çalışacağız. Umarım o gayretimiz bir karşılık bulur ve başarırız."

Karaman maçların seyircisiz oynanmasının insan sağlığından daha önemli olmadığını vurgulayarak, "Tabii ki taraftarın olmasını arzu ederiz. Ama konu insan sağlığıysa akan sular durur. İnsanların keyif alabileceği bir ortama gelebilmesi için sağlığa ihtiyacı var. Sağlık bu konuda önemliyse bunu asla ikinci plana itemeyiz. Ben bu konuda millet olarak son derece duyarlı olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.