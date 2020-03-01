MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

7 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, zorlu bir maçta 3 puan aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, zorlu bir maçta 3 puan aldıklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ankara'ya gelmeden önce kendilerini zor bir deplasmanın beklediğini futbolcularına anlattığını belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynadıklarını ancak istediklerini sahaya tamamen yansıtamadıklarını dile getiren Çalımbay, "Rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık. Oyun disiplinini çok iyi bir şekilde tutmamız gerekiyordu, ikinci yarıda onu yaptık. Daha basit, daha çabuk oynadık ve çok güzel pozisyonlar yakaladık. İyi bir galibiyet aldık. Önümüzde 10 maç daha var, önemli olan o maçları iyi şekilde bitirebilmek. Bundan sonraki maçlar telafisi olmayan maçlar. Şimdi tek hedefimiz Galatasaray maçı." diye konuştu.

Çalımbay, takım hakkında ileriye dönük bir endişesi olup olmadığı yönündeki soruya, "Benim hiçbir zaman endişem olmadı. Zaten biz öyle çok büyük paralara kurulan bir takım değiliz. Mütevazı bir takımız, gücümüzü de çok iyi biliyoruz. İlk yarıda oynadığımız oyun istediğimiz gibi değildi ama rakip takıma da pozisyon vermedik. İkinci yarıda da avantajımızı çok iyi şekilde kullandık. Bu deplasman kolay bir deplasman değildi. Ben takımımdan çok memnunum. Sezon başından bu yana gerçekten mükemmel işler yaptılar." yanıtını verdi.

Ligde gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı hakkındaki görüşleri de sorulan Çalımbay, "Futbolcu arkadaşlarıma bu maçın, Galatasaray maçından daha zor olacağını söyledim. Galatasaray maçı üç ihtimalli bir maç. Bizim için artık her maç final maçı gibi. Galatasaray maçını sahamızda, taraftarımızın önünde mutlaka iyi bir şekilde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sivasspor, Ankaragücü'nü 3-0 yendi
Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 02:46:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]