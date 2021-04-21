Yukatel Denizlispor maçının ardından

Hikmet Karaman: Skordan memnun değiliz

"Süreç uzadığında oyun kesiliyor, tempo düşüyor ve kendi oyunumuzu oynayamadık"

Ali Tandoğan: Sonuna kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

Ercan ATA/ ANKARA, - Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Skordan memnun değiliz. Kendi evimizde oynadığımız maçı 3 puanla kapatmak istiyorduk. Erken bir gol yedik. Rakibimin kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Erken gol oyun planlamamızı son derece bozdu. Aslında hiçbir şey yok gibi oynamamız gerekiyordu. Oyunun temposu düştü. Buna rağmen ilk devreye 1-1 gittik. İkinci yarının başında çok net pozisyonlara girdik. Bu tür maçlarda kolektif oyun, boştaki adamı bulma, gol vuruşu yapma, konsantrasyon çok önemli. Golü bulsak rakip açılacaktı. 1-1 devam ettiği sürede zorlanan biz olduk. Süreç uzadığında oyun kesiliyor, tempo düşüyor ve kendi oyunumuzu oynayamadık. Puan puandır, tabii ki 40 puana ulaşmak istiyorduk. Hafta sonu final maçına geldik. Bu maçı kazanıp rahatlayabilirdik. Eleştirilerimizi net bir şekilde yapmamız lazım" dedi.

ALİ TANDOĞAN: SONUNA KADAR MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise "Bütün ekibim ve ben oyuncu grubunun motivasyonunu yükseltmeye çalıştık. Mental olarak sıkıntılarımız vardı. Bugün 19 yaşında bir kalecimiz oynadı. Çok yürekli bir oyun sergiledik. Golü erken bulduk. Ardından istediğimiz oyunu 10-15 dakika oynayamadık. İkinci devre oyuncu değişikliğiyle başlayarak orta sahamızı güçlendirdik. Üstünlüğü elimize aldık. Ankaragücü çok dinamik bir takım. Defans arkasına top atacaklarını biliyorduk ama bir veya iki pozisyon verdik. Çok etkili ataklar vermedik rakibimize. Futbolda mucizeler olabilir. 6 maçımız var. Sonuna kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. İnşallah istediklerimizi gerçekleştiririz" diye konuştu.