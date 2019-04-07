Mke Ankaragücü - Fenerbahçe: 1-1

STAT: Eryaman
HAKEMLER: Mete Kalkavan
, Bahattin Duran, Mustafa Emre
Eyisoy
MKE ANKARAGÜCÜ: Altay
, Kitsou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Djedje, Sedat (Dk. 76 Moke), Canteros, Sacko (Dk. 70 İlhan Parlak
), Boyd (Dk. 90 Sadaev), Orgill
FENERBAHÇE: Harun, Isla (Dk 45+1 Ayew), Skrtel, Serdar, Hasan Ali
, Mehmet Topal
, Tolgay (Dk. 81 Miha Zajc), Dirar, Mehmet Ekici
, Moses (Dk. 75 Valbuena), Soldado
GOLLER: Dk. 42 Boyd (MKE Ankaragücü
) - Dk. 67 Hasan Ali (Fenerbahçe
)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+3 Canteros (MKE Ankaragücü) - Dk. 90+3 Mehmet Ekici (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Pinto, Moke, Orgill (MKE Ankaragücü) - Isla, Harun (Fenerbahçe)
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
4'üncü dakikada Skrtel'in pasında Soldado kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu Altay çıkardı.
10'uncu dakikada Hasan Ali'nin ortasında Mehmet Ekici'nin şutunu kaleci Altay kurtardı.
17'nci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta çatala giden topu kaleci Altay kornere çeldi.
17'nci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde Skrtel topu Soldado'ya bıraktı, kale dibinde topla buluşan Soldado'nun şutunu kaleci Altay çizgi üzerinden çıkardı.
18'inci dakikada kontra atakta Boyd'un şutunu kaleci Harun çıkardı.
23'üncü dakikada Soldado'nun verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Moses pozisyondan yararlanamadı.
42'nci dakikada Canteros'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boyd meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
65'inci dakikada Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soldado'nun şutunu kaleci Altay kurtardı.
67'nci dakikada Soldado'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Hasan Ali Kaldırım
sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
82'nci dakikada hızlı hücumda Canteros'un pası ile ceza sahasında topla buluşan Orgill'in şutunu kaleci Harun kurtardı.
87'nci dakikada Mehmet Ekici ve Canteros arasında faul sonrası itişmeler yaşandı. Bu dakikalarda yedek kulübeleri de sahaya girerken, büyük bir gerginlik yaşandı. Bu gerginliğin ardından VAR'a başvuran hakem Mete Kalkavan, Mehmet Ekici ve Canteros'u direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.
MEHMET EKİCİ DERBİDE YOK
Karşılaşmanın 87'nci dakikasında yaşanan arbede sonucunda 90+3'üncü dakikada maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Mehmet Ekici, bu kartla birlikte takımının ligin 28'inci haftasında kendi sahasında oynayacağı Galatasaray
karşılaşmasında cezalı duruma düştü.