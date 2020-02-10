MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Güney tribün kale arkası (Gecekondu): 40 lira

Kuzey tribün kale arkası (Bekar evi çocukları): 40 lira

Doğu tribün (Maraton): 50 lira

Batı tribün (Sağ, sol kapalı): 60 lira

Misafir tribün: 50 lira

VIP: 200 lira

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarında öğrencilere yüzde 20 indirim uygulanıyor.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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