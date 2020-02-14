MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçına hazır

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın duran top organizasyonlarının ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Omzundan sakatlığı bulunan Korcan Çelikay'ın antrenmana katılmadığı ifade edildi.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Beştepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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