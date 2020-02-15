MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, 3 hafta sonra ilk 11'de zorunlu değişiklik yaptı.

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, 3 hafta sonra ilk 11'de zorunlu değişiklik yaptı.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında aynı 11'le sahada yer alan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Yanal, başkent deplasmanında başlangıç kadrosunda 1 değişikliğe gitti.

Yanal, antrenmada sakatlanan Garry Rodrigues'in yerine Deniz Türüç'ü ilk 11'de görevlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor ile oynanan çeyrek final rövanş maçında sonradan oyuna girerek 2 ay sonra sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım ise 21 kişilik kadroda yer aldı.

Uzun süren sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım, ligde son olarak 14. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile 6 Aralık 2019'da yapılan maçta forma giymişti.

MKE Ankaragücü karşısında Fenerbahçe'nin kalesini Altay Bayındır korurken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz ve Nabil Dirar oluşturdu.

Savunmanın önünde Luiz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda ise Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci görev aldı.

Santrfor arkasında Max Kruse'yi oynatan Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric'e görev verdi.

Sarı-lacivertli takımda Harun Tekin, Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Adil Rami yedek soyundu.

Orgill ve Scarione kadroda yok

Ligde geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek 14 maç sonra galip gelen MKE Ankaragücü, bu karşılaşmaya göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe karşısında Dever Orgill, Oscar Scarione ve İlhan Parlak'ın yerine Sedat Ağçay, Ricardo Faty ve Konrad Michalak görev yaptı.

Orgill ve Scarione, bu önemli maçta sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı devam eden kaleci Korcan Çelikay da takımdaki yerini alamadı.

Akçay; Ricardo Friedrich, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Alihan Kubalas, Tiago Pinto, Daniel Lukasik, Sedat Ağçay, Faty, Saba Lobjanidze, Michalak ve Gerson Rodrigues'ten oluşan 11'i sahaya sürdü.

Başkent temsilcisinde sakatlığı geçen Michal Pazdan ise 21 kişilik kadroda yer aldı.

Tribünler doldu

Ev sahibi takım taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanan maça yoğun ilgi gösterdi.

Kümede kalma mücadelesi veren takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayan MKE Ankaragücü taraftarı, stadı dolurdu.

Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Fenerbahçeli futbolsever de takımlarını destekledi.

Öte yandan, hayatını kaybeden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

MKE Ankaragücü, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:12 Kaynak: AA
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