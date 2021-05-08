MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Emre Belözoğlu - Son Dakika

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Emre Belözoğlu

08.05.2021 23:49

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendikleri maçla ilgili, "Bugünün bizim camiamız adına önemli bir gün olduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendikleri maçla ilgili, "Bugünün bizim camiamız adına önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. İnşallah sonu güzel olacak." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Emre Belözoğlu, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak sözlerine başladı.

Her iki takımın da sahaya kazanmak için çıktığını aktaran Belözoğlu, "Maçta tüm senenin en kötü yarısını oynadık. İki kere şut atabildik, pozisyonlar verdik. İlk yarıda ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşadık. İkinci yarıda oyuncularımız istekleri, arzularıyla, Fenerbahçe duruşuyla net bir oyun ortaya koydu. 7-8 fırsata girdik. Bugün gerçekten bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Tüm camiayı ayağa kaldıracak, yeni hayallere ulaştıracak sinerjiyi oluşturduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin yolu açık. Güzel günler olacak. Büyük cümleler kurmadık, sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi söyledik. Allah'ın izniyle inanıyoruz." diye konuştu.

Tesadüflere inanmadığını dile getiren Belözoğlu, "Şampiyonluk yolundaki bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor, kadere etki ediyor. İnandığımız yolda ilerlemek, kader kapılarının açılması için istemek gerekiyor. İkinci yarı net gösterdik. Sonuna kadar devam edeceğimizi herkese hissettirdik." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk şanslarını da değerlendiren Belözoğlu, "İlk gün söylediğim gibi, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Camia olarak da inanıyoruz. Bugünün bizim camiamız adına önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. İnşallah sonu güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Belözoğlu, takımının başında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldıklarının ve yenilgi yaşamadıklarının hatırlatılması üzerine, "Kendi performansımı büyük Fenerbahçe camiası ve taraftarı değerlendirir. Ben elimden geldiğince özveriyle, inançla sahanın kenarında bana verilen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Mutluyum. İnşallah devamı gelir." diyerek sözlerini tamamladı.

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Emre Belözoğlu
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Emre Belözoğlu
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Emre Belözoğlu
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Emre Belözoğlu - Son Dakika Spor


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