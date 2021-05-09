MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından

09.05.2021 00:51
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin kulüp başkanı Ali Koç, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin kulüp başkanı Ali Koç, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Başkan Ali Koç, MKE Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ali Koç, MKE Ankaragücü maçını son dakika golüyle kazanmaları sonrasında büyük bir sevinç yaşamalarına ilişkin soru üzerine "Öncelikle tüm Türkiye'nin hepinizin, hepimizin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum, sağlıklı huzurlu daha nice kandiller diliyorum. Evet dramatik bir maçtı, her iki takım için de 3 puan çok çok önemliydi. İlk yarı Ankaragücü 3-4 yapabilirdi, ikinci yarı biz 3-4 yapabilirdik, kafa kafaya gitti maç, uzatmanın sonlarında güzel bir ataktı güzel bir fırsat yakaladık golümüzü attık. Yarışa devam ediyoruz." diye konuştu.

Sezon başından beri takıma inandıklarını, sonuna kadar inanacaklarını belirten Ali Koç, "Zamanı geldi vites attırdık, zamanı geldi duraksadık, zamanı geldi iyi futbol oynadık, zamanı geldi kötü futbol oynadık. Biz takımımıza sonuna kadar inandık, inanmaya da devam edeceğiz. Buraya kadar gelirken de ne kayrıldık, ne ittirildik, ne herhangi bir dönem destek aldık hatta aksine çok kez mağdur olduk. Pek çok puanımız harap oldu, kontrolü kaybetmeden mümkün oldukça sakin kalmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, "Biz buraya kadar tertemiz geldik, sonuna kadar da tertemiz gideceğiz. İnşallah bizim lehimize gelişmeler olur, mutlu sona ulaşırız. Ulaşamazsak da en azından çok çok önemli olan Şampiyonlar Ligi vizesi almamızı sağlayacak ikinciliği garantilememiz lazım." dedi.

MKE Ankaragücü'nün de çok iyi top oynadığını aktaran Ali Koç, "Oynadıkları topun karşılığı bu olmaması lazım. Yeri geldi arka arkaya yüzde yüz gollük pozisyonlar yakaladılar. Onlara da şans diliyorum, başarılar diliyorum. Süper Lig'e yakışıyorlar, taraftarıyla kültürüyle, tarihiyle bence oynadığı futbol ile de onların da yolu açık olsun diyorum. Fatih Mert başkana ve tüm yönetim kurulu üyelerine de sıcak misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Emre hocanın performansından son derece memnunuz"

Fenerbahçe Başkanı Koç, şampiyonluk için sonuna kadar iddialarını sürdüreceklerini dile getirerek, "Hiç bir algı manipülasyon yapmadan, maçlardan önce hakemleri hedef tahtasına koymadan, rakibimiz çok çetin oynamış, sert oynamış muhabbeti yapmadan... İşte Alanyaspor da bize kora kor oynadı, Erzurumspor da ikinci yarıda nasıl oynadığını gördünüz. Burada Ankaragücü de nasıl oynadı, rekabetin güzelliği de bu, ligin güzelliği de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Her 3 puanın her takıma ciddi para kazandırdığını belirten Ali Koç, dolayısıyla her takımın sahaya çıktığı zaman korakor mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun maç sırasındaki müdahalesi ve lig sonunda da Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de Ali Koç, şunları dile getirdi:

"Emre hocanın performansından son derece memnunuz, sahaya yansıdığını görüyorsunuz. Sahada bir inanç var, arzu var, birlik beraberlik var. Sonuna kadar mücadele var, keşke bu daha önce de olsaydı, yani hoca değişikliğine gerek olmadan ama Emre hocanın, kaptanımızın bugüne kadarki performansından memnunuz. Bundan sonrası ne olur, lig bitince oturacağız bakacağız, konuşacağız. Şu an bizim tek bir odak noktamız var o da son 2 maçı alıp, rakiplerimizin sonuçlarını beklemek."

Tahkim Kurulu kararı

Tahkim Kurulu kararına ilişkin soru üzerine Ali Koç, "Ülke futbolunda yaşananlar, gelişmeler, birbirine standart dışı hadiseler, verilen kararlar, karar süreçleri, konunun nasıl ve kimler tarafından ele alındığı, liyakat konusu vesaire vesaire baştan aşağı gözden geçirilmeli. Sayın Alper Pirşen çıktı anlattı. Dün akşamüstü Selahattin Bey birkaç kelime sarf etti; Türk futbol tarihinde konuştuktan 30 dakika içinde PFDK'ya sevk edilen ilk kişidir. Ne kadar hızlı hareket ediyor, keşke hızlı hareket edip federasyonumuz konuyu hafta başında ele alsaydı. Ama bize göre net bir kural hatası var. Konu ofsayt, ama ofsayttan önce top oraya varmadan yapılan bir faul var. Bu hakemin karar vermesi gereken bir karardır. Hakemin raporunda yazanın aksine VAR'a gidip seyretmesi gerekiyordu, kural hatası bundan ibarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç, Samsunspor maçında bundan çok daha büyük kural hatasının yapıldığını ifade ederek, "Samsunspor maçında ek raporlar istenerek hakemlerden ayıplar örtbas edilemez, edilmemeli. Ayıplar örtbas edilmemeli ki hatayı yapan 10 kere düşünsün, sadece o değil bütün hakemler düşünsünler. Ben bunu öyle yaparsam maç alamam. Siz onu yapan hakemi 3 gün sonra maça atıyorsunuz. Zaten orada işareti veriyorsunuz. Normalde böyle bir itiraz varsa itirazın konusu sonuçlanana kadar hakeme maç verilmez, etik olarak verilmez." şeklinde konuştu.

Trajikomik olayların yaşandığını belirten Ali Koç, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi Ali Koç diye bir hakem varmış, federasyondaki arkadaşlar Türkiye'deki isimlere baksalar en yoğun konulan isimlerden bir tanesinin Ali Koç olduğunu görürler. Ali Koç ismindeki bir hakem, bizim yarın oynayacağımız 19 yaş altı maçımıza atanıyor. Bu konu çarşamba günü Antalya'da mevzu bahis ediliyor. Birileri Sayın Nihat Özdemir'e serzenişte bulunuyor. Kendisi de duyduğumuz kadarıyla MHK Başkanını arıyor, 'nedir bu rezalet, gereğini yapın' mealinde bir şeyler söylüyor. Gece yarısı bu atamaları yapan kişi görevden alınıyor, bu bizim kulağımıza gelenler, biz bunun sonuna kadar üstüne gideceğiz. Ali Koç'u maçtan almıyorlar ama onu atayanı alıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz, arkadaşlar. Konuyu mevzu bahis eden kulüp, ne kadar güçlü; 19 yaş altı maçında hakemi bile aldırabiliyor, işte Fenerbahçe'de hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor bu mesajı mı hakemlere vermek istiyorsunuz? İstemeseniz de hakemler o mesajı alacaktır, çünkü hakem camiası net bir şekilde bu konu konuşuluyor, şu an. Bunlar gerçekten böyle cereyan etse, ayıptır, utanç vericidir."

"Arkadaşlarım uygun görseydi, sırf tepki vermek için maça çıkmamayı bile düşündüm." diyen Ali Koç, "İsimleri lig bitince vereceğim. Artık çok dolduk. İnsanın on tane yüzü olmaz herkesin bir tane yüzü olur." şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika Spor


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