Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü-Fenerbahçe Maçının Ardından - Ersun Yanal

Mke Ankaragücü-Fenerbahçe Maçının Ardından - Ersun Yanal

56 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:05 Kaynak: AA

Ersun Yanal, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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