MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yaptı. Korcan Çelikay, Michal Pazdan ve Mahmut Akan antrenmanda yer almadı.

Antrenmanı, yönetim kurulu üyeleri de izledi.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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