Mke Ankaragücü, Fenerbahçe'yi Ağırlayacak
30 dakika önce
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe
'yi konuk edecek. Eryaman
Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak müsabakada hakem Mete Kalkavan
görev yapacak.
Ligde 31 puanlı iki takımın mücadelesi öncesinde, averajla Fenerbahçe 13., MKE Ankaragücü ise 14. sırada yer alıyor.
Başkent ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:38 Kaynak: AA
Trabzonspor, Antalyaspor'u 4-1 Mağlup Etti
Trabzonsporlu Nwakaeme Son 5 Maçta 5 Gol Attı!
Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın Son Saniye Basketiyle Maccabi FOX'u 78-75 Yendi
Fenerbahçeli Roman Neustadter, Medipol Başakşehir ile Anlaştı