Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü, Fenerbahçe'yi Ağırlayacak

Mke Ankaragücü, Fenerbahçe'yi Ağırlayacak

30 dakika önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Mke Ankaragücü, Fenerbahçe'yi Ağırlayacak, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak müsabakada hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Ligde 31 puanlı iki takımın mücadelesi öncesinde, averajla Fenerbahçe 13., MKE Ankaragücü ise 14. sırada yer alıyor.

Başkent ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:38 Kaynak: AA

Eryaman, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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