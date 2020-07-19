MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 33'üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve Süper Lig'e veda etti.

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Süper Lig'in 33'üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve Süper Lig'e veda etti. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Antrenörü Ümit Şahin ve Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MKE Ankaragücü Antrenörü Ümit Şahin, üzgün olduklarını belirterek, "Üzgünüz hafta içi iyi hazırlanmıştık. Kötü de oynamadık aslında. Maça iyi başladık. Özellikle ikinci yarı tek kale şeklinde geçen bir maç oldu. Artık sonlara doğru kazanmamız gerekiyordu. Kazanmamız gereken pozisyonları fazlasıyla bulduk. 3 tane altı pastan net pozisyon kaçırdık. Olamayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok çok üzgünüz. Tarif edilemez üzüntü içerisindeyiz. İkinci yarıda sahada tek kale oynayan bir Ankaragücü vardı. Girdiğiniz pozisyonları gole çevirmezseniz, son dakikalarda da risk alırsanız. Risk almak zorundaydık. 1 tane pozisyondan golü yedik ve mağlup olduk üzgünüz" dedi.

TAMER TUNA: KAZANDIK AMA MUTLULUĞUMUZ YOK

Küme düşen MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" dileyerek sözlerine başlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, "Futbolda olağan bir şeydi ve son haftalardaki iyi mücadelesini, oyununu, bugün de kazanarak sürdürmek istediler. Fakat kazanan biz olduk. Tabii ki ortada bir acı varken kazanmaktan dolayı o mutluluğumuz yok. İkinci yarıda futbol anlamında sürekli üzerine koyarak, oyun anlayışımızı ve kültürümüzü hep iyi yönde sahadaki organizasyonumuzu tüm planlarımızla uygulamaya çalışan futbolcu grubuyla çalıştım. Bu da bir avantaj oldu. Pandemi dönemini özellikle çalışmalarımızı tüm oyuncularla iyi geçirmemiz bu pandemi sonrası aldığımız sonuçlara büyük etken oldu. Bu anlamda da takımımı tekrar tebrik ediyorum. Haftaya Galatasaray maçı oynayacağız, o maça da en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Maçın son bölümünde yaşanan gerginliğe değinen Tuna, "Ankaragücü camiası büyük bir camia. Hepsinden özür dileriz, sınırlarımızı, davranışlarını bilen bir takımla da çalışıyorum açıkçası. Böyle zamanlarda olabiliyor, insanlar kendi kontrollerini sağlayamıyor. Biz de sinirlenebiliyoruz. O konuda da tüm Ankaragücü camiasından takımım adına özür diliyorum" dedi.

- Ankara
MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor
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