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MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:38 Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aerobik koşuyla başlayan futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 oyunu oynadı. Çalışma, dar alan oyunu ve üçgen dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.
Antrenmana tedavisi tamamlanan Scarione de katıldı.
Galatasaray-MKE Ankaragücü karşılaşması, 14 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
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