Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aerobik koşuyla başlayan futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 oyunu oynadı. Çalışma, dar alan oyunu ve üçgen dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Antrenmana tedavisi tamamlanan Scarione de katıldı.

Galatasaray-MKE Ankaragücü karşılaşması, 14 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Beştepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:38 Kaynak: AA
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