MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirildi.
Ligin 31. haftasında dün deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalarak ligde kalma ümidi azalan başkent ekibi, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
MKE Ankaragücü, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:31
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