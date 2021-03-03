MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk yarısına penaltı pozisyonu damga vurdu - Son Dakika

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk yarısına penaltı pozisyonu damga vurdu

03.03.2021 19:59
MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk yarısına penaltı pozisyonu damga vurdu, System.String[]

Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk yarısında verilen penaltı kararına sarı-kırmızılılar yoğun tepki gösterdi. Sosyal medyada taraftarlar penaltı kararını eleştirirken, Fatih Terim de kenarda sinirden çılgına döndü.

Galatasaray için şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Ankaragücü deplasmanının ilk yarısına sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı damga vurdu.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk yarısına penaltı pozisyonu damga vurdu
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

FATİH TERİM PENALTI KARARINA ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın 45. dakikasında Arda Turan topu uzaklaştırmak isterken rakibini düşürdü ve hakem Halil Umut Meler penaltı düdüğünü çaldı. Halil Umut Meler, Arda Turan'ın topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı verdiğini dile getirdi. Ankaragücü'nde penaltı için topun başına geçen İbrahim Akdağ, Fernando Muslera'yı mağlup etti ve Başkent ekibini öne geçirdi. Kararın ardından sosyal medyada maçın hakemine büyük tepki gösterildi. Fatih Terim de karar sonrası saha kenarında sinirden çılgına döndü.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk yarısına penaltı pozisyonu damga vurdu
MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk yarısına penaltı pozisyonu damga vurdu
MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk yarısına penaltı pozisyonu damga vurdu

Fatih Terim, Galatasaray, Arda Turan, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk yarısına penaltı pozisyonu damga vurdu - Son Dakika Spor


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