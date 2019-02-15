Mke Ankaragücü Galibiyete Odaklandı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular, Akhisarspor karşılaşması öncesinde yemekte bir araya gelerek moral depoladı.



Yemekte konuşan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, takıma güvendiklerini belirterek, "Yeniden bir çıkış yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Kasımpaşa maçında çok iyi mücadele ederek üç puanı aldınız. Hem bizleri hem taraftarımızı hem de camiamızı mutlu ettiniz. İnşallah Akhisarspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılıp mutluluğumuza mutluluk katarsınız." ifadelerini kullandı.

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