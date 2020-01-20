MKE Ankaragücü galibiyeti unuttu - Son Dakika
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MKE Ankaragücü galibiyeti unuttu

6 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta galip gelemedi.

MKE Ankaragücü galibiyeti unuttu, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta galip gelemedi.

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan başkent ekibinin galibiyet hasreti 12 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekip, 12 maçlık süreçte 8 yenilgi, 4 beraberlik aldı.

Sezonun ikinci yarısına kötü başlayan başkent temsilcisi, ilk devrenin son 3 haftasında Galatasaray, Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Son galibiyetini başkent derbisinde aldı

Transfer yasağı bulunan MKE Ankaragücü, ligdeki son galibiyetini 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne karşı 2-1'lik skorla elde etmişti. MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, 6. haftada oynanan maçta Gençlerbirliği'nin başında yer alıyordu.

Sarı-lacivertli ekip, 12. haftada göreve gelen Mustafa Kaplan yönetiminde henüz galibiyetle tanışamadı. Kaplan, MKE Ankaragücü'nün geçen sezon kümede kalmasında ise önemli rol oynamıştı.

Ligde 12 puanla 17. sırada yer alan başkent temsilcisi, 19. hafta maçında son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

MKE Ankaragücü'nün bu sezon son 12 maçta aldığı sonuçlar ise şöyle:

Hafta KarşılaşmaSkor
7Demir Grup Sivaspor-MKE Ankaragücü 3-1
8MKE Ankaragücü-Beşiktaş0-0
9 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü2-0
10MKE Ankaragücü- Gaziantep FK 1-2
11Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü 2-1
12MKE Ankaragücü-Trabzonspor0-3
13Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü 5-0
14 MKE Ankaragücü-Göztepe 1-3
15 Galatasaray-MKE Ankaragücü 2-2
16Antalyaspor-MKE Ankaragücü2-2
17MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor2-2
18MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor0-1

İttifak Holding, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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