MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcular ısınma hareketleriyle başlarken, ardından pas, şut ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Sakatlığı devam eden Tiago Pinto ve Sedat Ağçay, antrenmana katılmadı.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

MKE Ankaragücü, Gaziantep, 21 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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