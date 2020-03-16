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MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:22 Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcular ısınma hareketleriyle başlarken, ardından pas, şut ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Sakatlığı devam eden Tiago Pinto ve Sedat Ağçay, antrenmana katılmadı.
MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
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