Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Keçiörengücü ve Osmanlıspor'dan vahşete tepki
Son Dakika Spor Haber

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Keçiörengücü ve Osmanlıspor'dan vahşete tepki

45 dakika önce

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un eski eşi tarafından vahşice öldürülmesine Başkent takımları sessiz kalmadı.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Keçiörengücü ve Osmanlıspor'dan vahşete tepki, System.String[]

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un eski eşi tarafından vahşice öldürülmesine Başkent takımları sessiz kalmadı.


Ankara'nın Süper Lig'deki temsilcileri MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve TFF 1. Lig'de mücadele eden Keçiörengücü ile Osmanlıspor takımları, eski eşi tarafından çocuğu önünde boğazı bıçaklanarak vahşice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı. Kulüpler tepkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile gösterdi.


MKE Ankaragücü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu vahşeti unutmayacağız. Unutturmayacağız!" ifadelerine yer verilirken, Gençlerbirliği ise, "Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız" tepkisi dile getirildi.


Keçiörengücü ise yaşanan olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kadın cinayetleri karşısında sessiz kalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun" derken, Osmanlıspor, "Yaşanan bu vahşeti kınıyor; kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyoruz!" paylaşımı ile tepki gösterdi. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mitroglou, Hollanda'yı salladı! İzleyenler hayran kaldı
Galatasaray'a Belhanda piyangosu! 13 milyon euroluk teklif Beşiktaş'a gelmek için 2,2 milyon TL'den vazgeçti Beşiktaş'ta flaş gelişme: Kendinize kulüp bulun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:29:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Keçiörengücü ve Osmanlıspor'dan vahşete tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]