MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde 23 Şubat Pazar günü Gençlerbirliği ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde 23 Şubat Pazar günü Gençlerbirliği ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sarı-lacivertli futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda dar alanda pas ile şut çalışmaları yapan oyuncular, daha sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

Akçay: "Zor bir maç olacak"

Antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisine ilişkin, "Önemli bir müsabaka. Her ikimiz de cehennem çukurundan çıkmaya çalışıyoruz. Kendi evlerinde avantajlı olacaklar. Oyun tarzlarımız aşağı yukarı birbirine benzer. Zaman zaman bizim gibi takımlara karşı sert de oynayabiliyorlar. Zor bir maç olacak. Yarım puan almak bile bizim için çok önemli." diye konuştu.

Lig sıralamasında bulundukları yere dikkati çeken Akçay, rahat bir nefes almak istedikleri vurgulayarak, "Her müsabaka bizim için önemli. Derbi olması nedeniyle Ankaralıların da iyi bir mücadele seyredeceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Yolculuğumuz uzun ve zor"

Son 3 maçlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alıp, 7 puan topladıklarını hatırlatan Mustafa Reşit Akçay, şunları söyledi:

"Kümede kalma barajının, alttaki takımların kazanmasıyla 36-38 arasında bir çizgiye geleceğini öngörüyoruz. 5 veya 6 maç galip gelmemiz durumunda, bu çukurdan çıkacağız. Ancak siz kazanırken rakipleriniz de kazanırsa, o zaman bir şey ifade etmiyor. Yolculuğumuz uzun ve zor. Ligin boyu kısalıyor ama bizim için zaman çok uzun. Psikolojimiz bozuluyor, strese giriyoruz. Oyuncular, biz ve kulüp, bununla baş etmek için uğraşıyoruz. Yönetim kurulunun camiaya aldırdığı nefesten sonra, biz de sahada takıma böyle bir nefes aldırmak için uğraşıyoruz. Umarım başarabiliriz."

"Eskiler ile yeniler arasındaki uyum güzel"

Karakter anlamında sağlıklı oyunculara sahip olduklarını dile getiren Akçay, "Kümede kalırız ya da kalamayız, o başka bir şey. Allah'ın takdiri ve sonuçların getirdiği bir şey olacak. Şu anda uyum sorununu hallettiğimizi düşünüyorum. Takımda eskiler ile yeniler arasındaki uyum güzel. Kulübedeki oyuncular maç kazandırır duruma geldi. Kulübedeki heyecan ve enerji sahaya yansıyor. Sedat (Ağçay), İlhan (Parlak) ve Korcan'ın (Çelikay) takımı sahiplenme duygusu, bizim işimizi kolaylaştırdı. Haklarını vermek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği maçının ardından Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'la karşılaşacaklarını vurgulayan Akçay, "Fikstürümüz zor gibi görünüyor ama sonuçta bunlarla oynayacaktık. Güçlü ve şampiyonluğa oynayan camialar. Bunlarla yüzleşeceğiz. İyi mücadale edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Akçay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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