MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda 10'a 10 top kapmanın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-lacivertli kulüpte Gençlerbirliği maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, Oscar Scarione ve Dever Orgill sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Beştepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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