MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 34. haftasındaki başkent derbisinde 11 Nisan Pazar günü konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli takımın Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
İttifak Holding Konyaspor maçında tam süre yer alan futbolcular günü yenilenme çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular idmanın ana bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi.
Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde MKE Ankaragücü'nde cezalı oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertli takım, Gençlerbirliği karşılaşması hazırlıklarına, yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile devam edecek.
Kaynak: AA
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