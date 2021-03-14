Ünal Karaman: "Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı" - Son Dakika

Ünal Karaman: "Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı"

14.03.2021 16:17
Ünal Karaman:

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, kendileri adına çok fazla hatanın, kaybın bir araya geldiği bir müsabaka oynadıklarını ve MKE Ankaragücü'nün hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, kendileri adına çok fazla hatanın, kaybın bir araya geldiği bir müsabaka oynadıklarını ve MKE Ankaragücü'nün hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde çok top kaybettiklerini ve o top kayıplarının da kalelerinde tehlike oluşturduğunu ifade etti. Karaman, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Bizim açımızdan bir çok hatanın, kaybın ve eksikliğin aynı maçta seyrettiği bir müsabaka oldu. Rakibimizle ilgili yapmış olduğumuz hazırlıkta takım arkadaşlarımıza; 'şayet ilk golü yerseniz ve beraberinde bazı riskleri alıp futbol oynamaya çalışarak, sonuç üretmeye çalıştığımız zaman, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde ve rakip ceza sahası çevresinde kaybettiğiniz her top kalenizde tehlike olarak dönebilir' dedik. Bugün bizzat rakibimizin o alanda işini kolaylaştırdık. Futbolu çirkinleştiren bir oyun karakteri içerisinde olmadığımız için, oyuncularım sadece futbol oynamaya çalıştığı için beraberliğe bazı riskler oldu. Bu riskler bize pahalıya patladı. Eğer biraz daha oyun süre olarak devam etmiş olsaydı aynı risklerle kalemizde tehlike görebilirdik. Bu bir takım bütünlüğü içerisine hazırlıktır. Rakibimiz hak ettiği, arzu ettiği bir galibiyet aldı. Biz kendimize dair acı bir tecrübe yaşadık, inşallah bunu zaman içerisinde hem antrenmanlarda, hem müsabakalarda daha farklı pozisyonlarda nasıl değiştirip geliştirebiliriz diye bunun üzerinde biraz daha fikir jimnastiği yapacağız. Kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Ünal Karaman, Karaman, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ünal Karaman: 'Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı' - Son Dakika Spor


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