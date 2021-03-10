MKE Ankaragücü, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda, Fatih Karagümrük maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise pas ağırlıklı antrenman yaptı.

Tedavisi tamamlanan Atakan Çankaya antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Korcan Çelikay ve Daniel Lukasik, tedavilerinin ardından sağlık ekibi kontrolünde kendileri için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmandan sonra MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve futbolcuların katılımıyla teknik direktör Hikmet Karaman'ın doğum günü kutlandı.