MKE Ankaragücü, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kaleci Korcan Çelikay ve Daniel Lukasik, sağlık ekibi kontrolünde kendileri için hazırlanan program dahilinde çalıştı.

Dinamik ısınma ile başlayan idmanda başkent ekibi, pas ve duran top çalışmaları üzerinde durdu.

Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız