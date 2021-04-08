MKE Ankaragücü ile ONVO arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile televizyon üreticisi ONVO arasında takım formalarına göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde Başkan Fatih Mert ve ONVO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca'nın da hazır bulunduğu imza töreninde taraflar arasında sponsorluk anlaşması sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Fatih Mert, "Kulübümüz, ONVO ile sezon sonuna kadar göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağlamıştır. Yaptığımız bu anlaşma camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Kulübümüze maddi gelir sağlamak adına her türlü sponsorluk çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu süreçte ONVO'ya katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ONVO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca ise "110 yıllık bir geçmişe sahip ve Ankara'nın en büyük marka değeri MKE Ankaragücü'ne göğüs sponsoru olmak bizi gururlandırdı. Bu değerli armanın çatısında birleşmek heyecan verici. Bu camiaya hizmet etmekten dolayı onur duyarız." açıklamasında bulundu.