Mke ankaragücü - istikbal mobilya kayserispor: 1-1

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), İlker Takpak (xx), İbrahim Bozbey (xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx) - Kitsiou (xx), Kulusic (xxx), Pazdan (xxx), Mehmet Sak (x) (Dk. 46 Pinto xx), Moke (xx), Sedat(xx) (Dk. 66 Faty xx), Aydın (x), (Dk. 85 Hasan Kaya xx), Canteros (xx), İlhan (x), Orgill (xx)

İM KAYSERİSPOR: Lung (xx), Abdennour (xx), Poulain (x), Lopes (xx), Atila Turan (xx) (Dk. 66 Yasir Subaşı x), Ziya (xx) (Dk. 83 Nurettin Korkmaz x), Djedje (x), Rienstra (xx), Mensah (xx) (Dk. 75 Bilal Başakcıkoğlu x), Henrique (x), Umut Bulut (xx)

GOLLER: Dk. 59 Orgill (MKE Ankaragücü) - Dk. 90+4 Umut Bulut (İstikbal Mobilya Kayserispor)

SARI KARTLAR: Aydın Karabulut, Dever Orgill, Kitsiou (MKE Ankaragücü) - Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Süper Lig'in 2'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Ankaragücü uzatma dakikalarına 1-0'lık skorla önde girerken, Kayserispor 90+4'ncü dakikada skoru 1-1 yaptı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı

Maç öncesi her iki takım sahaya Emine Bulut için siyah pankartla çıktı ve maç kadına şiddete dikkat çekmek için 1 dakika geç başladı.

4'üncü dakikada Mehmet Sak ile ver-kaça giren Aydın'ın ceza sahasına girerek çektiği şutta kaleci Lung mutlak golü önledi.

15'inci dakikada orta sahadan Rienstra'nın pasıyla Atila Turan aut çizgisinden penaltı noktasına topu çıkardı. Silva'nın şutunu kale çizgisinde Kulusic çıkardı. Dönen topta Atila Turan'ın şutunu ise yine çizgiden Canteros çıkardı.

51'inci dakikada Ankaragücü mutlak golü kaçırdı. İlhan - Aydın ver-kaçında ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu topa vurmakta geç kalınca araya Poulain girdi ve mutlak golü önledi.

57'nci dakikada Aydın'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kitsiou'nun topla penaltı noktasına inerek çektiği şutu kaleci Lung son anda kornere çeldi.

59'uncu dakikada sağ taraftan Canteros'un yaptığı ortaya arka direkte yükselen Orgill'in kafa vuruşu önce kaleciye sonra direğe çarparak ağlara gitti. 1-0.

65'inci dakikada Lopes'in kaleciye geri pasında araya giren Orgill topu kale yerine auta attı.

81'inci dakikada Umut Bulut penaltı noktasının hemen üstünde kafa ile topu kalecinin soluna gönderdi. Kaleci Korcan köşeye gitmekte olan topu son anda kornere çeldi.

90+4'üncü dakikada kornerden gelen topa yükselen Umut Bulut'un kafası direkten ağlara gitti: 1-1.

Maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.