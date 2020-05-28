MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, takımının Süper Lig'de kalacağına inanıyor Açıklaması - Son Dakika

MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, takımının Süper Lig'de kalacağına inanıyor Açıklaması

MKE Ankaragücü'nün deneyimli kalecisi Korcan Çelikay, Süper Lig'de kalacaklarına inandığını söyledi.

MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, takımının Süper Lig'de kalacağına inanıyor Açıklaması, System.String[]

MKE Ankaragücü'nün deneyimli kalecisi Korcan Çelikay, Süper Lig'de kalacaklarına inandığını söyledi.

Korcan Çelikay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılacak olmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Öncelikle bütün arzularının salgın sürecinin tamamen bitmesi ve hayatın normalleşmesi olduğunu ifade eden 32 yaşındaki kaleci, "Futbol çok büyük öneme sahip, çünkü insanların sosyal anlamda rahatlayabileceği bir mecra. Hakikaten birçok insana, kitleye hitap ediyor. Dolayısıyla bizim maçlara başlamamızın onları da psikolojik anlamda rahatlatacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Korcan, bu süreçte halen tehlike boyutunun devam ettiğini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) özerk bir yapısının olduğunu, TFF'nin kararıyla lige devam edeceklerini anlattı.

"Bu sene bu lig oynanacaksa bizim arzumuz, isteğimiz tabii ki bir an önce oynanması olur. Bunun için gerekli çalışmalarımızı, antrenmanlarımızı yapıyoruz." diyen sarı-lacivertli file bekçisi, "Çok yoğun geçiyor. Bayram öncesi çok yoğun geçti ve günde çift antrenmanla tempomuza devam ediyoruz. 12 Haziran'a da çok bir süre kalmadı. Fiziksel olarak en üst düzeyde kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün futbolcular ve kulüp çalışanları koronavirüs testinden geçirildikten sonra tekrar antrenmanlara başladıklarını hatırlatan Korcan, "İlk testlerde bir arkadaşımız pozitif çıkmıştı. O daha yeni yeni aramıza katılıyor. Bu süreçte antrenmanlarımızı federasyonun verdiği talimatlar doğrultusunda yaptık. Tabii ki eski antrenmanlarımızla karşılaştırdığımızda çok büyük farklılıklar var. Mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Toplu yemek yiyemiyoruz, toplu soyunma odalarını kullanamıyoruz. Kimi arkadaşımız antrenman biter bitmez evine gidiyor, kimi arabasında üstünü değiştiriyor, tabii ki de normal şeyler yaşamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir futbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının etkileri

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinin futbolcuları çok fazla etkilediğini vurgulayan deneyimli kaleci Korcan, şunları kaydetti:

"Biz bu süreçte fiziksel olarak kaybımızı toparlarız, fakat psikolojik anlamda ne yapabiliriz emin değildim, hala da emin değilim. Hocalar da bu durumdan çok etkileniyor. Fiziksel anlamda hiçbir eksiğimiz yok, hocalarımızın talimatları doğrultusunda her şeyi yapıyoruz ama mental anlamda siz ne yaparsanız yapın kimi arkadaşımız bu durumdan fazlasıyla etkilendi. Kimi arkadaşımız daha evhamlı kimi arkadaşımız belki biraz daha rahat ama biz bir topluluğuz, üst düzey performans alabilmemiz için herkesin hem fiziksel hem mental anlamda sağlam olması lazım. Psikolojik anlamda rahat olması lazım. Psikolojik anlamda yüzde yüz değiliz. Sadece bizim değil birçok takımın olmadığını düşünüyorum. Kısa bir süre kalmasına rağmen ligin 12 Haziran'da başlayıp başlamayacağından bugün bile tam olarak emin değiliz. Belirsizlik bizi olumsuz etkiliyor."

Salgının en başında virüse yakalananların haberlerini basından aldıklarını belirten Korcan, "İnsanın kendine ya da çok yakınına dokunmayınca bunu çok net anlayamıyor. Biz çok heyecanlı bir şekilde toplanma gününde geldik, ertesi gün antrenman yapacaktık. Bir kişinin virüs testinin pozitif çıkması, herkesin psikolojisini altüst etti. Çünkü çok yakınımızdaki biri, hakikaten bu çok farklı bir duygu." diye konuştu.

Korcan, antrenmanlara başlamadan önce testten geçmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İster istemez herkes etkilendi, hatta antrenmanları iptal ettik. 3-5 gün sonra yeni bir teste başladık. Ancak o arkadaşımız hastanede tedavi süreci, karantina süreci, bizden 3 hafta uzak kaldı. 3 haftası kayıp. Federasyon kararı sonrası hocalarımızın bazı arkadaşlarımızı antrenmanlara ikna etmesi zor oldu. Artık daha fazla dikkat ederek antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki de olumsuz yönde çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

"İnancımızla beraber biz bu ligde kalacağız"

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de 23 puanla 17. sırada bulunduğunun hatırlatılması üzerine Korcan, şunları ifade etti:

"Bu süreçten önce 8 maçımız kalmıştı ve bizim bir hedefimiz vardı. Ligdeki baraj 35-36 puan olacaksa eğer; çünkü aynı konumda düşme potası ve yakınlarında 5-6 takım var, bizi 8 karşılaşmada 4 ya da 5 maç kazanmak kurtarabilecek bir puana getiriyor diye düşünüyorduk. Kendimizi ona göre planlamıştık. Bu süreç araya girdi tabii, bu süreçten sonra da yine aynı şeyi düşünüyoruz. Bizim hiçbir zaman ligde kalmakla ilgili bir korkumuz olmadı. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ankaragücü'nün kolay bir senesini hatırlamıyorum. Biz mücadeleyi seviyoruz. Kötüyü hiçbir zaman düşünmedik."

"Psikolojimizi, fiziksel durumumuzu en üst noktada tutup yine inancımızla beraber biz bu ligde kalacağız." diyen Korcan, "Bizim 8 final maçımız kalmış, rakiplerin kim olduğundan ziyade her maç final, birer birer gideceğiz. O haftaki rakibimiz kimse artık Trabzonspor, Galatasaray ya da Denizlispor bütün amaç o maçı kazanmak. Lige de baktığımızda bu sene çok da sürpriz oldu yani lider takımlar beklenmedik yerlerde puan kaybetti. Kendi açımızdan söylüyorum, burada sıralamada ilk sıralardaki takımlardan puan almayı başardık. Sürprizlere açık, sonuçta bu futbol. Takımın büyüğü küçüğü yok." ifadelerini kullandı.

Korcan Çelikay, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, takımının Süper Lig'de kalacağına inanıyor Açıklaması - Son Dakika Spor
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