MKE Ankaragücü, Kayseri deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Kayseri deplasmanında - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Kayseri deplasmanında

6 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü, Kayseri deplasmanında, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 12 maçtır galip gelemeyen sarı-lacivertli ekip, haftaya 12 puanla 17. sırada girdi. Hes Kablo Kayserispor ise 10 puanla son sırada yer alıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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