MKE Ankaragücü, Kayseri deplasmanında

Ligde 12 maçtır galip gelemeyen sarı-lacivertli ekip, haftaya 12 puanla 17. sırada girdi. Hes Kablo Kayserispor ise 10 puanla son sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü , Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

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