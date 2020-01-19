MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan diğer oyuncular ise pas koordinasyonu çalışmasının ardından dar alanda maç oynadı.

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