MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan diğer oyuncular ise pas koordinasyonu çalışmasının ardından dar alanda maç oynadı.

Kart cezası biten Dever Orgill, Hes Kablo Kayserispor'a karşı görev yapabilecek.

MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

MKE Ankaragücü, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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