Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
6 saat önce
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:22 Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan diğer oyuncular ise pas koordinasyonu çalışmasının ardından dar alanda maç oynadı.
Kart cezası biten Dever Orgill, Hes Kablo Kayserispor'a karşı görev yapabilecek.
MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika Göztepe, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda hakemin devam kararı, siyah-beyazlıların tepkisini çekti Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok