MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği HES Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde futbolcular günü rejenerasyon antrenmanı ile tamamladı.

MKE Ankaragücü'nde HES Kablo Kayserispor maçı öncesinde cezalı futbolcu bulunmazken, Demir Grup Sivasspor maçında sol dirseğinden sakatlanan Jonathan Bolingi ve sakatlığı devam eden Zvonimir Sarlija antrenmana katılmadı.

Tedavileri devam eden Mücahit Can Akçay ve Murat Sipahioğlu ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Başkent ekibi çalışmalarına yarın çift antrenmanla devam edecek.