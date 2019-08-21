Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, kombine biletlerde indirime gitti
Son Dakika Spor Haber

MKE Ankaragücü, kombine biletlerde indirime gitti

7 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, taraftarların çağrısı üzerine kombine bilet fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.

MKE Ankaragücü, kombine biletlerde indirime gitti, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, taraftarların çağrısı üzerine kombine bilet fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kombine bilet fiyatlarında indirime gidilmesi hususunda taraftarlardan yoğun talep geldiği belirtilerek, "Müsabakalarda taraftar desteğimizin sağlanabilmesi, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir ortamda maçlarımızı gerçekleştirebilmek en büyük arzumuzdur. Kombine fiyatları ile ilgili yapılan değerlendirme neticesinde yönetim kurulu olarak indirime gidilmesi hususunda karar alınmıştır." denildi.
Daha önce kombine kart alan taraftarlara aradaki fiyat farkının Beştepe Tesisleri'nden iade edileceği ifade edildi.
Yeniden belirlenen kombine bilet fiyatları şöyle:
Kuzey tribün kale arkası: 600 lira
Güney tribün kale arkası: 600 lira

Doğu tribün (Maraton): 750 lira
Batı tribün (Sağ, sol kapalı): 900 lira
VIP tribün: 3 bin lira
MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
Frank Ribery'nin yeni adresi belli oldu! David Beckham'a 50 milyon dolarlık fatura şoku! Falcao transferi için şok iddia: Fatih Terim istemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:05:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, kombine biletlerde indirime gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]