MKE Ankaragücü, koronavirüs tanı kitlerini bekliyor - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, koronavirüs tanı kitlerini bekliyor

7 saat önce

Kulüp Başkanı Fatih Mert: Liglerin başlayacağını düşünmüyorum"Ligler gelecek yıl aynı takımlarla ve aynı kadrolarla tekrarlasın""Planlama belli olmazsa futbolcularımızı tutma şansımız kalmaz"Ercan ATA - ANKARA, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Yönetim kurulu olarak aldığımız karar...

MKE Ankaragücü, koronavirüs tanı kitlerini bekliyor, System.String[]

Kulüp Başkanı Fatih Mert:  Liglerin başlayacağını düşünmüyorum

"Ligler gelecek yıl aynı takımlarla ve aynı kadrolarla tekrarlasın"

"Planlama belli olmazsa futbolcularımızı tutma şansımız kalmaz"

Ercan ATA - ANKARA,

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda inşallah, cuma günü futbolcularımızın, çalışanlarımızın, teknik kadro ve yöneticilerimizin koronavirüs testlerini evlerinde yapacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Başkan Mert, kulüp olarak koronavirüs konusunda aldıkları önlemleri, liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi ve ligdeki sıralamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KORONAVİRÜS TESTLERİNİ KİT SAYESİNDE HERKESE EVİNDE YAPTIRACAĞIZ"

Kulübe bağlı herkesin koronavirüs testlerinin, kitler sayesinde evlerinde yapılacağını ifade eden Fatih Mert, "Tüm sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde. Hepsinin sağlığı bizim için çok önemli. Sağlık ekibimizin bir çalışması var. Gelecek olan koronavirüs tanı kitlerini bekliyoruz. Biz hiçbir çalışanımızı, teknik kadromuzu, futbolcularımızı ve yöneticilerimizi hastanelere göndermeyeceğiz. Yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda inşallah, cuma günü futbolcularımızın, çalışanlarımızın, teknik kadro ve yöneticilerimizin testlerini evlerinde yapacağız" diye konuştu.

"LİGLERİN BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Başkan Fatih Mert, ileri bir tarihe ertelenen liglerin Nisan ayı sonunda da başlayacağını düşünmediğini vurgulayarak, "TFF'nin UEFA ile yapacağı görüşmenin ardından kulüpler Birliği ve TFF yönetimi, Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelecek. Tahminimce Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre ligler ve diğer branşlarla ilgili kararlar alınacak. Şahsi görüşüm, liglerin belirtilen süre içinde başlamayacağı. Ancak devletimizin alacağı kararlara saygılıyız" şeklinde konuştu.

"LİGLER GELECEK YIL AYNI TAKIMLARLA VE AYNI KADROLARLA TEKRARLASIN"

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, şampiyonluk için de hakkaniyetli bir karar alınması gerektiğini belirtirken, "Hiç olmazsa tüm ligler gelecek yıl aynı takımlarla ve aynı kadrolarla tekrarlasın" dedi.

Fatih Mert, şunları söyledi;

"Ligle ilgili alınacak kararları bekliyoruz. Ancak şahsi fikrim, lig bitirilsin. Küme düşme olmasın. Şampiyonluk için hakkaniyetli bir karar alınsın. ya da gelecek yıl lig 21 takımla oynansın. Hiç olmazsa tüm ligler gelecek yıl aynı takımlarla ve aynı kadrolarla tekrarlansın. Dünya bu sorunla mücadele ediyor ve sürenin ne kadar olacağı belli değil. Önce insan sağlığı."

"PLANLAMA BELLİ OLMAZSA FUTBOLCULARIMIZI TUTMA ŞANSIMIZ KALMAZ"

Liglerin ertelenmesi sonrası futbolcuların sözleşme süreleriyle ilgili yaşanacak sorunlara da değinen Fatih Mert, "Futbolcularımızın hiçbirinden parasal bir sorun gelmedi. Ödemelerini aksatmadan yapmaya çalışıyoruz. Ancak çok daha büyük bir sorunumuz var. 31 Mayıs itibariyle 1 sözleşmesi biten ve 6 kiralama süresi sona erecek futbolcularımız var. UEFA VE TFF'in alacağı kararları bekliyoruz. 31 Mayıs'a kadar radikal bir karar alınıp, ne tür bir planlama yapıldığını bizlere acilen bildirmeleri lazım. Yoksa tüm takımlar gibi biz de çok büyük bir kaos yaşayacağız diye düşünüyorum. Planlama belli olmazsa futbolcularımızı tutma şansımız kalmaz" diyerek sözlerini tamamladı.


MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:09 Kaynak: DHA

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