MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.
Fatih Mert yayımladığı görüntülü mesajında, "Milli mücadelenin başladığı süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve Türk milletinin sesini bütün dünyaya duyurmayı amaçlayan Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Başkan Mert, AA'ya ve tüm çalışanlarına başarılar diledi.
Kaynak: AA
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