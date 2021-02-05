MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: "Sivasspor maçına odaklandık" - Son Dakika

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: "Sivasspor maçına odaklandık"

05.02.2021 01:07
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert:

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, sarı-lacivertli takım için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapacakları maçta galip gelmek istediklerini söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, sarı-lacivertli takım için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapacakları maçta galip gelmek istediklerini söyledi.

Başkan Fatih Mert ve kulübün futbol şube sorumlusu Faruk Koca, MKE Ankaragücü'nün YouTube kanalında canlı yayına katıldı.

Fatih Mert, kulübün geçmiş dönemlerden kalan borçlarını ödemek için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

"Bugüne kadar bu borçların bir bölümü ödenmemiş olsaydı bu ödemelerin yüzde 75'lik kısmı döviz ödemeleri, futbolcu alacağıydı." diyen Mert, "Bu borcun bugünkü karşılığı 420 milyon lira civarında. Eğer Ankaragücü'nün bu borcu ödenmeseydi 420 milyon ve üzeri bir rakam şu anda Ankaragücü'nün borcu olacaktı. Bugün itibarıyla Ankaragücü'nün 288 milyon 590 bin lira borcu vardır." ifadelerini kullandı.

Mert, büyük çabalarla transfer yasağını kaldırdıklarını ve daha sonra da büyük titizlikle transferleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Başkan Mert, "Devraldığımızda MKE Ankaragücü'nün futbol ailesine 23 milyon 256 bin avro borcu varmış. Göreve geldiğimizde hocalar da dahil olmak üzere 42 dosya vardı, 36'sını tamamen kapattık. Şu anda sadece 6 dosyanın ödemesi var. Bu ödemeler için de anlaşma yapıldı. Takvimi içinde bu borçları ödeyebilirsek Ankaragücü'ne bir daha bu dosyalarla ilgili transfer yasağı veya buna benzer bir şey gelme ihtimali yok." şeklinde konuştu.

Kadrodaki futbolcuları tek tek nasıl transfer ettiklerini ve maliyetlerini anlatan Mert, "Bu kadro için ödediğimiz toplam rakam, 4,5 milyon avro artı yerli futbolcularımıza 11 milyon lira" açıklamasında bulundu.

Mert, "En önemli husus, 22-23 milyon avro borcu kapatıyoruz, ondan sonra 10 futbolcuyu 3-4 milyon avroya almak zorunda kalıyoruz. Bütün eleştiriyi sineye çekmek zorunda kalıyoruz. Bu paranın bir limiti var, kaynağın bir limiti var. Bence mucize gerçekleştirildi. 133 milyon lira karşılıksız para bulmak şu devirde, pandemi ortamında gerçekten mucize gerçekleştirildi." diye konuştu.

"Ankaragücü'ne ben ve yönetici arkadaşlarımızın tamamı seçimle geldik"

İstenilen sonuçların alınamaması nedeniyle istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Mert, şunları kaydetti:

"Bugün istifa etsek bu işin Ankaragücü'ne karı mı olur zararı mı? Ankaragücü tarihinin en zor dönemlerinden birinde bu göreve talip olduk. Bana 'Atanmış başkan' diyen sevgili arkadaşlara sesleniyorum. Ben 2006'dan beri bu kulübün içerisindeyim. 2008'den itibaren yönetim kurulu üyeliği yaptım. 2013'te bizden önceki yönetimle bu işin içerisinde olan Ankaragüçlüydüm. Kimsenin aday olmadığı kongrede ben ve yönetici arkadaşlarımızın tamamı buraya seçimle geldik. Bugün biz istifa etsek siz Ankaragücü'ne bu şekilde bir aday çıkacağını düşünüyor musunuz? Biz daha önce bırakabileceğimizi söyledik. Görüşmelerimiz de oldu ama izin verilmeyeceği söylendi."

Fatih Mert, mart ayında izin çıkarsa kulübü kongreye götüreceklerini söyledi.

Şu an gündemlerinde Demir Grup Sivasspor maçı olduğunu aktaran Mert, "Bu maça odaklandık. Bizim kaliteli, aslan gibi futbolcularımız var. İnşallah kazanırız ve gündemimiz farklı olur." diye konuştu.

MKE Ankaragücü'nü yaşatmak için her şeyi yapabileceklerini dile getiren Fatih Mert, "Ligde kalmak en büyük hedefimiz. Elimizden gelen bütün çabayı, gayreti göstereceğiz, Allah nasip ederse Ankaragücü bu ligde kalacak. Buna inanıyoruz, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol şube sorumlusu Faruk Koca ise bir soru üzerine 19 Mayıs Stadı'nın uluslararası büyük maçların yapıldığı, büyük, modern bir stat olarak yeniden MKE Ankaragücü'ne kazandırılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: 'Sivasspor maçına odaklandık' - Son Dakika Spor


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