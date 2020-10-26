MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'ten, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bakanlıkta gerçekleşen ziyarette Fatih Mert'in Bakan Kurum'a 110. yıl özel formasını hediye ettiği kaydedildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un ziyaretten dolayı memnuniyetini Fatih Mert'e ilettiği ifade edildi.
- Kaynak: AA
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